Offenbach (dpa/lhe) - Bitterkalt und oft sonnig präsentiert sich das Winterwetter in den nächsten Tagen in Hessen. Für Sonntag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorerst noch vor örtlicher Glätte auf den Straßen. Auch in den kommenden Frostnächten besteht mancherorts diese Gefahr.