Stuttgart (dpa/lsw) - Dick einpacken heißt es am Freitag in Baden-Württemberg: Bei dichten Wolken bleibt es vielerorts frostig, örtlich fällt leichter Schnee oder Schneegriesel. Am höchsten ist die Chance auf Schnee auf der Alb. Die Temperaturen erreichen am Freitag maximal minus 3 bis plus 2 Grad, dazu weht meist schwacher Nordostwind.

Am Samstag bekommt die Sonne im Tagesverlauf bessere Chancen. Zunächst halten sich im Bergland noch trübe Abschnitte und andernorts teils Hochnebel, später kann es aber vielerorts aufheitern. Wo der Hochnebel zäh bleibt, werden örtlich nur minus 3 Grad erreicht; am nördlichen Oberrhein sind bis zu 4 Grad möglich. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen, vereinzelt kann es glatt werden.

Der Sonntag beginnt vor allem im Osten neblig. Sonst zeigt sich zunächst gebietsweise die Sonne, bevor von Westen dichtere Wolken aufziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 Grad auf der Ostalb und bis zu 6 Grad in Südbaden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum