SOS-Lichtsignal von Powerbank löst Rettungseinsatz aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein SOS-Signal per Lichtzeichen hat in Wiesbaden für einen falschen Alarm bei Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Am Dienstagabend meldeten Zeugen, aus einem Bürogebäude wiederkehrende Lichtsignale gesehen zu haben, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Abfolge der Lichtzeichen: dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz - der Morsecode für das Notsignal SOS. Die Rettungskräfte verschafften sich danach Zugang zu dem Gebäude und fanden dort eine Powerbank mit integrierter Taschenlampe. Ein Notfall lag allerdings nicht vor. Was das SOS-Signal ausgelöst hatte, war zunächst unklar.