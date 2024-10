Sozialarbeiter betreut durchschnittlich rund 24 Häftlinge

Wiesbaden (dpa/lhe) - In hessischen Gefängnissen betreut ein Sozialarbeiter beziehungsweise eine Sozialarbeiterin im Durchschnitt rund zwei Dutzend Gefangene. Allerdings variieren die Quoten erheblich unter den Justizvollzugsanstalten, wie aus der Antwort des Justizministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervorgeht. In der JVA Frankfurt I, in der Untersuchungshaft vollstreckt wird, liegt die Betreuungsdichte bei 79 Häftlingen pro Sozialarbeiter.