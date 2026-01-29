Auszeichnungen

Soziologe Aladin El-Mafaalani erhält Kasseler Bürgerpreis

Der Autor und Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani wird mit dem «Glas der Vernunft» ausgezeichnet. Der Kasseler Bürgerpreis würdigt Engagement für Aufklärung, Vernunft und Toleranz.

Der Soziologe Aladin El-Mafaalani wird für sein Engagement für Kinder und Generationenzusammenhalt mit dem Kasseler Bürgerpreis «Glas der Vernunft» geehrt. Foto: H. Severin/Gesellschaft der Freunde und Förderer des Kasseler Bürgerpreises Das Glas der Vernunft/dpa
Der Soziologe Aladin El-Mafaalani wird für sein Engagement für Kinder und Generationenzusammenhalt mit dem Kasseler Bürgerpreis «Glas der Vernunft» geehrt.

Kassel (dpa/lhe) - Der Autor und Professor für Migrations- und Bildungssoziologie Aladin El-Mafaalani wird mit dem Kasseler Bürgerpreis «Das Glas der Vernunft» ausgezeichnet. El-Mafaalani werde für die Klarheit geehrt, mit der er Kinder als «letzten Sinn» und «einzige Zukunft der Gesellschaft» in den Fokus rücke und den Generationenzusammenhalt als demokratische Vertrauensgemeinschaft vertrete, teilte die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bürgerpreises mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Aladin El-Mafaalani setzt sich seit Jahren für Kinder und Jugendliche ein», sagte der Vorsitzende der Gesellschaft Wilfried Sommer laut Mitteilung. «Er vertritt einen Konsens der Generationen, in dem sowohl Anliegen junger Menschen mit Weitsicht behandelt als auch Strukturen für ein würdevolles Altern erhalten werden.»

El-Mafaalani skizziere Zukunftsaussichten, in denen Mentorenprogramme zwischen Kindern und Senioren Entwicklung förderten, Armut nicht Talent verdecke und Zukunftsräte sicherstellten, dass die Perspektive junger Menschen gehört werde. 

Auszeichnung für Einsatz für Kinder und Jugendliche

Aladin El-Mafaalani, 1978 im Ruhrgebiet geboren, ist Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der TU Dortmund. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und Bestseller-Autor (unter anderem «Kinder – Minderheit ohne Schutz»).

Die Findungskommission habe überzeugt, mit welcher Konsequenz und wissenschaftlicher Stringenz sich El-Mafaalani für die Bildungs- und Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen einsetze, erklärte Sommer. Mit der Verleihung des Preises werde seine Haltung ausgezeichnet, die Vernunft als Grundlage demokratischer Entscheidungen begreife und den Dialog über gesellschaftliche Grenzen und Generationen hinweg suche.

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird El-Mafaalani am 27. September in Kassel verliehen. «Das Glas der Vernunft» wurde 1990 von Kasseler Bürgern als Auszeichnung gestiftet. Vergeben wird sie an Menschen, die sich in besonderem Maße um Aufklärung, Vernunft und Toleranz verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehören unter anderem der Whistleblower Edward Snowden und der frühere Bundespräsident Joachim Gauck.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kasseler Bürgerpreis für Klimaforscher Mojib Latif
«Glas der Vernunft»

Kasseler Bürgerpreis für Klimaforscher Mojib Latif

Der Wissenschaftler Mojib Latif wird für seine klare Sprache und Vermittlungskompetenz ausgezeichnet. Der Bürgerpreis würdigt Engagement für Aufklärung, Vernunft und Toleranz.

28.09.2025

Vertrauen in die Vernunft: Jürgen Habermas wird 95
Philosoph und Soziologe

Vertrauen in die Vernunft: Jürgen Habermas wird 95

Wegbegleiter erleben Jürgen Habermas trotz hohen Alters als rege und humorvoll. Ein Band mit Gesprächen will sein Denken auch Laien nahebringen.

17.06.2024

Carolin Emcke erhält Kasseler Bürgerpreis
«Glas der Vernunft»

Carolin Emcke erhält Kasseler Bürgerpreis

Carolin Emcke wird in Kassel dafür geehrt, «wie sie mit analytischer Klarheit das Rückgrat der Demokratie stärkt und als Künstlerin des Innehaltens der Empathie ihren Raum gibt».

15.02.2024

Emcke erhält Kasseler Bürgerpreis «Glas der Vernunft»
Auszeichnungen

Emcke erhält Kasseler Bürgerpreis «Glas der Vernunft»

Für ihren Einsatz gegen Hass und Ausgrenzung wird die Publizistin Carolin Emcke mit dem Kasseler Bürgerpreis «Glas der Vernunft» geehrt.

15.02.2024

Auszeichnungen

Walter-Lübcke-Demokratie-Preis 2022 verliehen

01.06.2023