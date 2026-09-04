2. Fußball-Bundesliga

Später Ausgleich: KSC punktet in Hannover

Guter Auftritt, später Lohn: Der Karlsruher SC verdient sich einen wichtigen Punkt bei Hannover 96.

Lars Gindorf (Mitte l) trifft gegen den Karlsruher SC zum 1:0 für Hannover 96. Foto: Swen Pförtner/dpa
Lars Gindorf (Mitte l) trifft gegen den Karlsruher SC zum 1:0 für Hannover 96.

Hannover (dpa) - Der Karlsruher SC hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga einen späten Auswärtspunkt verdient. Beim 2:2 (1:2) bei Aufstiegskandidat Hannover 96 traf Rafael Pinto Pedrosa erst in der 85. Minute zum verdienten Ausgleich für den KSC.

Vor 39.600 Zuschauern hatte Lars Gindorf die 96er in der 26. Minute in Führung gebracht. Shio Fukuda (28.) traf nur zwei Minuten später nach einem Patzer seines Gegenspielers Boris Tomiak zum Ausgleich für die Gäste.

Hannovers 2:1 (38.) war das erste Tor von Marcel Hartel für seinen neuen Verein. Der «Aufstiegs-Experte» hatte in den vergangenen Jahren schon mit Union Berlin, Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli den Sprung in die erste Liga geschafft und war im August vom US-Club St. Louis City SC nach Deutschland zurückgekehrt.

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KSC fordert einen Elfmeter

In einem sehr unterhaltsamen und abwechslungsreichen Spiel hatten beide Teams eine Reihe guter Chancen. Schon in der zweiten Minute verhinderte Hannovers Torwart Leo Weinkauf ein frühes 0:1.

Besonders turbulent wurde es kurz vor der Pause. Zunächst rettete das 19-jährige KSC-Talent Danyal Zor auf der eigenen Torlinie (40.). Drei Minuten später forderten die Karlsruher nach einem vermeintlichen Foul an Fukuda vergeblich einen Elfmeter (43.). In der Nachspielzeit vergaben Marvin Wanitzek, Marcel Franke und Fukuda sogar eine Dreifach-Chance für den KSC (45.+2).

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste das gefährlichere Team. Wanitzek (51.) und Louey Ben Farhat (54.) arbeiteten am 2:2. 

Pfostenschuss in der Nachspielzeit

Hannover hielt jedoch dagegen. Trotz der Führung wechselte Trainer Christian Titz zwei neue Stürmer ein. Ein Tor von Gindorf wurde vom Videoschiedsrichter überprüft und wegen Abseits nicht gegeben (74.). Ein Freistoß von Franz Roggow flog in der Nachspielzeit an den Pfosten (90.+3).

Von den ersten vier Zweitliga-Spielen haben die Niedersachsen nur eines gewonnen. Titz steht durch diesen Fehlstart und durch die wiederholten Meinungsverschiedenheiten mit dem neuen Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt schon früh in dieser Saison unter Druck.

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