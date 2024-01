Spätes Gegentor: SV Wehen unterliegt in Magdeburg

Magdeburg (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem Rückschlag in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Sonntag mit 0:1 (0:0) beim 1. FC Magdeburg. Der Aufsteiger kassierte das Gegentor durch Tatsuya Ito in der 80. Minute.