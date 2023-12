Wehen Wiesbaden nach der Winterpause wochenlang ohne Iredale

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden muss nach der Winterpause mehrere Wochen auf John Iredale verzichten. Der 24 Jahre alte Stürmer wurde ins Aufgebot Australiens für die Asienmeisterschaft vom 12. Januar bis 10. Februar in Katar berufen und steht dem Aufsteiger damit in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Iredale absolvierte für die Hessen in der Hinrunde zwölf Spiele, in denen er zwei Tore erzielte. Zuletzt traf er am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen den FC St. Pauli.