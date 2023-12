Wehen Wiesbaden stoppt Niederlagen-Serie in St. Pauli

Hamburg (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Niederlagen-Serie ausgerechnet beim Top-Team FC St. Pauli beendet. Die Hessen erzwangen am Sonntag beim Tabellenzweiten ein 1:1 (0:0) und beendeten die Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga mit 22 Punkten auf Rang elf.

Nach zuletzt drei verlorenen Partien ließ der eingewechselte John Iredale mit seinem Ausgleichstreffer in der 84. Minute das Team von Trainer Markus Kauczinski am Sonntag jubeln. Marcel Hartel (47.) hatte die Hamburger vor 29 332 Zuschauern im Millerntor-Stadion in Führung geschossen.