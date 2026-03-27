Sparkurs bei Schulfach Digitale Welt - mehr Möglichkeiten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für das Schulfach Digitale Welt in Hessen steht vom nächsten Schuljahr an weniger Geld zur Verfügung. Die sogenannte Sonderzuweisung an Lehrerstellen entfällt. Zugleich soll dieses Medienkunde-Fach, das bisher nur als Schulversuch angeboten wird, im Rahmen des Ganztagsangebots künftig von allen Schulen mit fünften und sechsten Klassen gewählt werden können. Das teilte das Bildungsministerium in Wiesbaden mit. Über die Einsparungen hatte zuvor die «Frankfurter Rundschau» berichtet. Hintergrund ist der Sparkurs des Landes angesichts gesunkener Steuereinnahmen.

Bildungsministerium: Hessen ist hier bundesweit Vorreiter

Gegenwärtig nehmen laut dem Ministerium 80 Pilotschulen in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe mit zwei freiwilligen zusätzlichen Schulstunden pro Woche an dem Pilotversuch teil. Hessen sei mit diesem Angebot zur Stärkung der digitalen Kompetenzen von Jugendlichen bundesweit Vorreiter. «Ab dem kommenden Schuljahr werden sowohl die erarbeiteten Unterrichtsmaterialien als auch das gesamte Paket an Fortbildungen für alle Schulen im Jahrgang 5 und 6 zur Verfügung stehen», teilte das Bildungsministerium weiter mit.

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