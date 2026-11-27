Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische SPD-Generalsekretärin Josefine Koebe hat ihren Rückzug aus dem Amt zum Ende des Jahres angekündigt. «Ich hatte vor, diese Aufgabe bis zum Ende meiner Wahlperiode auszuführen. Aber manchmal kommt es eben anders», teilte sie auf Anfrage mit. Zuerst hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über den Rückzug berichtet.

Zum einen freue sie sich darauf, sich auf ihre Kandidatur als Bergsträßer Landrätin konzentrieren zu können, erklärte Koebe. «Zum anderen ruft die Kampagne der SPD, die jetzt viel früher beginnt als geplant, nach einem anderen Kopf an der Spitze», erklärte sie. Hintergrund ist der Machtkampf in der Hessen-SPD um die Spitzenkandidatur für die kommende Landtagswahl 2028.

Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke will von Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Kaweh Mansoori den Vorsitz des SPD-Bezirks Hessen-Süd übernehmen, wenn dieser im April 2027 neu gewählt wird – und bei der Landtagswahl 2028 als SPD-Spitzenkandidat auftreten. Mansoori ist der Lebensgefährte der Landtagsabgeordneten Koebe, die beiden sind im September Eltern geworden.