Runter vom Gas

Speedweek startet - Was Autofahrer beachten müssen

In Baden-Württemberg beginnt die Speedweek: Bis Sonntag kontrolliert die Polizei im Land verstärkt das Tempo. Wo geblitzt wird, verrät sie nicht – Autofahrer müssen vielerorts mit Kontrollen rechnen.

Überwacht wird laut dem Innenministerium landesweit mit mobilen und stationären Kontrollen. (Archivfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Überwacht wird laut dem Innenministerium landesweit mit mobilen und stationären Kontrollen. (Archivfoto)

Stuttgart (dpa/lsw) - Vorsicht, Blitzermarathon: In Baden-Württemberg beginnt heute die sogenannte Speedweek. Bis Sonntag kontrolliert die Polizei mitten in den Sommerferien verstärkt die Geschwindigkeit. Wer also häufig mit dem Auto unterwegs ist, sollte besonders auf sein Tempo achten. 

Was ist die Speedweek?

Die Speedweek ist eine vom europäischen Polizeinetzwerk ROADPOL europaweit abgestimmte Aktion. Jedes Jahr im April und im August finden dabei solche Kontrollwochen statt, bei denen die Polizei die Geschwindigkeit auf den Straßen in weiten Teilen Deutschlands strenger überwacht.

Was passiert im Südwesten?

Die Polizei überwacht laut dem Innenministerium landesweit mit mobilen und stationären Kontrollen verstärkt die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Die Ergebnisse aus Baden-Württemberg liegen voraussichtlich am 12. August vor, wie eine Sprecherin sagte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei der europaweit abgestimmten Geschwindigkeitskontrollwoche vom 13. bis zum 19. April wurden in Baden-Württemberg demnach 58.347 Verstöße festgestellt. Davon wurde in 9.775 Fällen die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 21 Kilometer pro Stunde überschritten. 

Wo soll geblitzt werden?

Dazu äußerte sich das Innenministerium nicht. Die regionalen Polizeipräsidien legten die Kontrollorte selbst fest aufgrund von Erfahrungswerten. «Eine landesweite Erhebung der Kontrollörtlichkeiten erfolgt nicht.»

Laut ADAC soll sowohl auf Autobahnen und Bundesstraßen als auch innerorts geblitzt werden. Außerdem könnten Blitzer an unfallträchtigen Streckenabschnitten oder in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage - vor Schulen, Altenheimen, an Krankenhäusern oder Baustellen - aufgestellt werden. Da es sich bei der Speedweek um eine europaweite Aktion handle, sollten Autofahrer auch im Ausland sowie in den Nachbarbundesländern verstärkt auf Blitzer achten.

An der Speedweek im August nehmen laut ADAC alle Bundesländer außer Bayern, Sachsen und Saarland teil. «Nur wenige Bundesländer und Kommunen geben kurz vor der Speedweek bekannt, an welchen Orten und zu welcher Zeit verstärkt geblitzt wird. Allerdings sind weitere Überraschungs-Blitzer hier nicht ausgeschlossen», heißt es auf der Homepage des Vereins.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was Autofahrer zur Speedweek im Südwesten wissen müssen
Runter vom Gas

Was Autofahrer zur Speedweek im Südwesten wissen müssen

Unfallträchtige Strecken, Schulen, Baustellen – bei der Blitzerwoche wird an vielen Stellen kontrolliert. Bei der Aktion im April wurden in Baden-Württemberg mehr als 58.000 Verstöße festgestellt.

31.07.2026

Runter vom Gas: Warum heute besonders viel geblitzt wird
Verkehr

Runter vom Gas: Warum heute besonders viel geblitzt wird

Die Polizei kontrolliert diese Woche verstärkt das Tempo – vor allem vor Schulen und Kitas und erst recht am Schwerpunkttag. Lohnt sich das überhaupt?

15.04.2026

Blitzermarathon: Was Autofahrer im Südwesten wissen müssen
Verkehr

Blitzermarathon: Was Autofahrer im Südwesten wissen müssen

Baden-Württemberg ist in den Sommerferien. Genau jetzt zieht die Polizei wieder die Zügel an - und kontrolliert landesweit Autofahrer. Worum geht es bei der «Speedweek»?

04.08.2025

Autofahrer aufgepasst: Diese Woche wird stärker geblitzt
Verkehr

Autofahrer aufgepasst: Diese Woche wird stärker geblitzt

Rasen gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Doch wer am Steuer tempomäßig hart an der Grenze oder darüber hinaus fährt, der sollte sich nun besonders zusammenreißen. Es ist wieder «Speedweek».

07.04.2025

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag wird stärker geblitzt
Verkehr

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag wird stärker geblitzt

Rasen gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Doch wer am Steuer tempomäßig hart an der Grenze oder darüber hinaus fährt, der sollte sich nun besonders zusammenreißen. Es ist wieder «Speedweek».

04.04.2025