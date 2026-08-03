Speedweek startet - Was Autofahrer beachten müssen

Stuttgart (dpa/lsw) - Vorsicht, Blitzermarathon: In Baden-Württemberg beginnt heute die sogenannte Speedweek. Bis Sonntag kontrolliert die Polizei mitten in den Sommerferien verstärkt die Geschwindigkeit. Wer also häufig mit dem Auto unterwegs ist, sollte besonders auf sein Tempo achten.

Was ist die Speedweek?

Die Speedweek ist eine vom europäischen Polizeinetzwerk ROADPOL europaweit abgestimmte Aktion. Jedes Jahr im April und im August finden dabei solche Kontrollwochen statt, bei denen die Polizei die Geschwindigkeit auf den Straßen in weiten Teilen Deutschlands strenger überwacht.

Was passiert im Südwesten?

Die Polizei überwacht laut dem Innenministerium landesweit mit mobilen und stationären Kontrollen verstärkt die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Die Ergebnisse aus Baden-Württemberg liegen voraussichtlich am 12. August vor, wie eine Sprecherin sagte.

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Bei der europaweit abgestimmten Geschwindigkeitskontrollwoche vom 13. bis zum 19. April wurden in Baden-Württemberg demnach 58.347 Verstöße festgestellt. Davon wurde in 9.775 Fällen die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 21 Kilometer pro Stunde überschritten.

Wo soll geblitzt werden?

Dazu äußerte sich das Innenministerium nicht. Die regionalen Polizeipräsidien legten die Kontrollorte selbst fest aufgrund von Erfahrungswerten. «Eine landesweite Erhebung der Kontrollörtlichkeiten erfolgt nicht.»

Laut ADAC soll sowohl auf Autobahnen und Bundesstraßen als auch innerorts geblitzt werden. Außerdem könnten Blitzer an unfallträchtigen Streckenabschnitten oder in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage - vor Schulen, Altenheimen, an Krankenhäusern oder Baustellen - aufgestellt werden. Da es sich bei der Speedweek um eine europaweite Aktion handle, sollten Autofahrer auch im Ausland sowie in den Nachbarbundesländern verstärkt auf Blitzer achten.