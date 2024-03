Sperrmüllcontainer am Fuldaer Wertstoffhof in Brand geraten

Fulda (dpa/lhe) - Am Wertstoffhof der Stadt Fulda sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Sperrmüllcontainer in Brand geraten. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, konnte die Ursache für den Brand bisher nicht geklärt werden. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Das Feuer wurde schnell gelöscht, sodass die Flammen nicht übergreifen konnten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen. Zuvor hatte die Hessenschau über den Fall berichtet.