Umleitungen

Sperrung der A643: Das müssen Autofahrer wissen

Die A643 in Richtung Wiesbaden wird am Wochenende zwischen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Mombach nachts gesperrt. Welche Zu- und Abfahrten ebenfalls betroffen sind und wie die Umleitung verläuft.

Während der nächtlichen Sperrungen werden für Autofahrer Umleitungen eingerichtet. (Symbolbild) Foto: Tim Brakemeier/dpa
Während der nächtlichen Sperrungen werden für Autofahrer Umleitungen eingerichtet. (Symbolbild)

Mainz (dpa) - Vom heutigen Freitag bis Sonntag (1. November) müssen sich Autofahrer auf der Autobahn 643 zwischen den Anschlussstellen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Mombach auf nächtliche Sperrungen einstellen. Gesperrt wird in Fahrtrichtung Wiesbaden jeweils von 21.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr am Folgetag, wie die Autobahn GmbH mitteilte. 

Auch die Zufahrt zur A643 an der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim sowie die Abfahrt an der Anschlussstelle Mainz-Mombach sind von der Sperrung betroffen. Autofahrer, die von der A63 oder der A60 kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs sind, werden über das Autobahnkreuz Mainz-Süd auf die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt umgeleitet. Von dort führt die Umleitung über die Weisenauer Brücke auf die A671 zum Autobahnkreuz Schierstein und weiter über die A643 zur Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee.

Tagsüber ist die Strecke laut Autobahn GmbH ohne Einschränkungen befahrbar. Grund für die Streckensperrung sind Arbeiten im Randbereich der Vorlandbrücke Mainz-Mombach.

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