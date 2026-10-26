Bauarbeiten

Sperrungen auf der A44: Das müssen Autofahrer wissen

Wegen Tunnel-Wartungsarbeiten kommt es nachts zu Vollsperrungen der A44. Auch Anfang November müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. Wie die Umleitungen verlaufen.

Für mehrere Bauarbeiten müssen Teil der A44 gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: David Young/dpa
Für mehrere Bauarbeiten müssen Teil der A44 gesperrt werden. (Symbolbild)

Helsa/Waldkappel (dpa/lhe) - Vom heutigen Montag bis zum nächsten Freitag (30. Oktober) müssen sich Autofahrer auf der A44 zwischen Helsa-Ost und Waldkappel auf nächtliche Vollsperrungen einstellen. Umleitungen sollen während dieses Zeitraums über die ehemalige Bundesstraße 7 verlaufen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. 

Gesperrt wird der Streckenabschnitt jeweils zwischen 21.00 Uhr abends und 4.00 Uhr morgens. Umleitungen werden ausgeschildert. Hintergrund sind Wartungsarbeiten an den Tunneln Hirschhagen, Schulberg, Walberg, Hopfenberg und Küchen. Während der nächtlichen Sperrungen sind darüber hinaus zwischen Hessisch Lichtenau-Mitte und Hessisch Lichtenau-Ost Arbeiten am Mittelstreifen und den Verkehrszeichenbrücken geplant.

In dem Streckenabschnitt zwischen Hessisch Lichtenau-Mitte und Hessisch Lichtenau-Ost müssen Autofahrer zwischen dem 2. und 6. November mit weiteren Einschränkungen rechnen. Wegen zusätzlicher Bauarbeiten ist in diesem Zeitraum tagsüber nur eine Spur befahrbar.

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