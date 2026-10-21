A44 zwischen Helsa und Waldkappel: Nächtliche Vollsperrungen
Fünf Tunnel auf der A44 werden gewartet, dafür ist die Strecke zwischen Helsa-Ost und Waldkappel mehrere Nächte gesperrt. Wo Autofahrer entlang geleitet werden.
Helsa/Waldkappel (dpa/lhe) - Tunnel-Wartungsarbeiten sind der Grund für eine Vollsperrung der Autobahn 44 zwischen Helsa-Ost und Waldkappel für mehrere Nächte. Zusätzliche Arbeiten finden zwischen Hessisch Lichtenau-Mitte und Hessisch Lichtenau-Ost statt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.
Vom kommenden Montagabend (26. Oktober) an bis zum 30. Oktober wird die A44 zwischen Helsa-Ost und Waldkappel nachts jeweils von 21.00 Uhr bis 4.00 Uhr voll gesperrt. Ausgeschilderte Umleitungen verlaufen über die ehemalige Bundesstraße 7. Konkret werden die Tunnel Hirschhagen, Schulberg, Walberg, Hopfenberg und Küchen gesperrt.
Zusätzlich zu den Tunnel-Wartungsarbeiten sind während der nächtlichen Sperrungen zwischen Hessisch Lichtenau-Mitte und Hessisch Lichtenau-Ost Arbeiten am Mittelstreifen und den Verkehrszeichenbrücken geplant. Im selben Streckenabschnitt finden zwischen dem 2. und 6. November weitere Bauarbeiten statt. Während dieses Zeitraums steht Autofahrern tagsüber in beiden Richtungen nur eine Spur zur Verfügung.