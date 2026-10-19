A44-Tunnel Alberberg dicht - diese Richtung ist zuerst dran

Sontra (dpa) - Auf der Autobahn 44 wird ab dem heutigen Montag der Tunnel Alberberg zwischen der Anschlussstelle Sontra-Ost und dem Autobahndreieck Wommen gesperrt. Betroffen sei die Röhre in Fahrtrichtung Erfurt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die Sperrung beginnt um 8 Uhr und endet am Mittwoch (21. Oktober) voraussichtlich um die gleiche Zeit. Von Mittwoch (21. Oktober), 8 Uhr, bis Freitag (23. Oktober), voraussichtlich 8 Uhr, stehen die entgegengesetzten Spuren in Fahrtrichtung Eschwege nicht zur Verfügung. Grund für die Sperrungen: Es müssen in beiden Tunnelröhren Kanaldeckel ausgetauscht werden.

In Fahrtrichtung Erfurt wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Sontra-Ost über die Umleitung 74a zur A4 (Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl) geleitet. Die Umleitung in Fahrtrichtung Eschwege führt ab dem Wommener Dreieck über die Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl zur A44-Anschlussstelle Sontra-Ost, ausgeschildert ist sie als U83. Auf der A4 in Fahrtrichtung Erfurt/Eschwege rollt der Verkehr ab der Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl über dieselbe Umleitung.