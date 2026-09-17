Spezialkräfte nehmen psychisch auffälligen Mann fest
Weiträumige Absperrung und Polizeihubschrauber: In Mühlacker hat eine mögliche Gefährdungslage einen Einsatz ausgelöst.
Mühlacker (dpa/lsw) - Spezialkräfte der Polizei haben einen Mann in einem psychischen Ausnahmezustand in Mühlacker (Enzkreis) festgenommen. Er habe dabei keinen Widerstand geleistet, teilte die Pforzheimer Polizei über ihren Whatsapp-Kanal mit. Der Mann habe selbst die Polizei verständigt.
Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Einsatzmaßnahmen dauerten zunächst an. Eine Gefahr für Dritte bestehe nicht, hieß es weiter.
Das Gebiet rund um den Einsatzort hatte die Polizei weiträumig abgesperrt. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen.