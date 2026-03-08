Landtagswahl

Spitzenkandidat: AfD als Oppositionskraft etabliert

Mit knapp unter 18 Prozent liegt die AfD laut Hochrechnungen deutlich über dem Wert von 2021. Spitzenkandidat Frohnmaier ist stolz auf das Ergebnis.

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier freut sich über die ersten Zahlen zum Wahlergebnis.

Stuttgart (dpa) - AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier ist mit dem Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zufrieden. «Wir haben uns hier im Grunde als die relevante Oppositionskraft im Südwesten etabliert und darauf sind wir natürlich stolz», sagte er in der ARD.

Der Wahlkampf habe sich zuletzt stark auf CDU und Grüne konzentriert. Darunter hätten alle anderen Parteien gelitten, sagte Frohnmaier in Stuttgart. Mit allen Mitteln habe man zudem probiert, die AfD zu beschädigen, sagte der Co-Landesvorsitzende der Partei. «Das hat nicht funktioniert.»

Die AfD kommt in ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF auf knapp unter 18 Prozent. Das wäre nahezu doppelt so viel wie bei der Landtagswahl 2021.

