Spitzenkandidat: AfD als Oppositionskraft etabliert

Stuttgart (dpa) - AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier ist mit dem Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zufrieden. «Wir haben uns hier im Grunde als die relevante Oppositionskraft im Südwesten etabliert und darauf sind wir natürlich stolz», sagte er in der ARD.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der Wahlkampf habe sich zuletzt stark auf CDU und Grüne konzentriert. Darunter hätten alle anderen Parteien gelitten, sagte Frohnmaier in Stuttgart. Mit allen Mitteln habe man zudem probiert, die AfD zu beschädigen, sagte der Co-Landesvorsitzende der Partei. «Das hat nicht funktioniert.»