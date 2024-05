Sportvorstand vermeidet Bekenntnis zu Eintracht-Trainer

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz des erneuten Einzugs in einen internationalen Wettbewerb ist die Zukunft von Dino Toppmöller als Trainer von Eintracht Frankfurt ungewiss. Sportvorstand Markus Krösche vermied am Samstag nach dem 2:2 gegen RB Leipzig im letzten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem 43-Jährigen in der kommenden Saison.