«Spricht für ihn» - Trapp auf dem Weg ins zweite Glied

Frankfurt/Main (dpa) - Kevin Trapp klang so, als habe er sich mit einer möglichen Reservistenrolle bei Eintracht Frankfurt schon abgefunden. «Am Ende wird der Trainer, wenn ich zurückkomme, die Entscheidung treffen. Ich bin mir auch sicher, dass er die richtigen Entscheidungen treffen wird, und dann geht es am Ende auch nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern es geht darum, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen», sagte der Torwart bei DAZN.