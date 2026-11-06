Forschungsprojekt

Spürhunde sollen Borkenkäfer in Wäldern erschnuppern

Borkenkäfer sind für Förster oft erst spät zu erkennen. In Baden-Württemberg sollen speziell trainierte Hunde verdächtige Bäume aufspüren – wie zuverlässig sind sie?

Speziell ausgebildete Spürhunde sollen in Baden-Württemberg helfen, vom Borkenkäfer befallene Bäume frühzeitig zu erkennen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Speziell ausgebildete Spürhunde sollen in Baden-Württemberg helfen, vom Borkenkäfer befallene Bäume frühzeitig zu erkennen. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Auch in Baden-Württemberg werden jetzt speziell ausgebildete Spürhunde eingesetzt, um Borkenkäfer in Wäldern aufzuspüren. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) untersucht in einem Forschungsprojekt, wie zuverlässig die Tiere befallene Bäume erkennen und ob sie die Arbeit der Förster erleichtern können. Das teilte die Einrichtung mit. Bis zu sieben Hund-Mensch-Teams kommen dafür über neun Monate auf verschiedenen Versuchsflächen zum Einsatz.

Die Hunde können laut FVA den Geruch der Borkenkäfer wahrnehmen und zeigen verdächtige Bäume durch Kratzen am Stamm an. Ein frischer Befall sei für Förster oft nur schwer zu erkennen. Sichtbare Schäden träten häufig erst auf, wenn sich die Schädlinge bereits stark ausgebreitet hätten, heißt es in der Mitteilung.

Zwar habe es bereits ähnliche Versuche unter anderem in Bayern und Österreich gegeben, wie FVA-Experte Markus Kautz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Allerdings seien diese wegen der geringen Zahl untersuchter Hunde und unterschiedlicher Methoden kaum vergleichbar. Auch in der Praxis würden vereinzelt bereits Suchhunde eingesetzt - bislang jedoch ohne zertifizierte Ausbildung und Qualitätskontrolle.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Projekt soll nun nach Angaben der FVA klären, welchen Mehrwert die Tiere bei der Borkenkäfersuche bieten. Dazu würden ihre Ergebnisse mit denen menschlicher Kontrollteams verglichen. Auch der Einfluss von Wetter und Waldbestand werde untersucht. Die Erhebungen und die anschließende Auswertung laufen noch bis Ende 2026. Sollten sich die Hunde bewähren, könnten künftig einheitliche Ausbildungsstandards und ein landesweites Netzwerk geprüfter Spürhundeteams entstehen, heißt es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Projekt soll Waldschäden rascher und exakter aufspüren
Forstwirtschaft

Projekt soll Waldschäden rascher und exakter aufspüren

Stürme und Borkenkäfer können Hessens Wäldern stark zusetzen. Kleinere Schadflächen sind nicht immer schnell zu erkennen. Ein Forschungsteam setzt auf Satellitenbilder und KI. Was soll sich ändern?

17.10.2026

Förster schätzt Fund von Scarlett als unwahrscheinlich ein
Wanderin wird weiter vermisst

Förster schätzt Fund von Scarlett als unwahrscheinlich ein

Bei der Suche nach der Wanderin Scarlett sollen Spürhunde angeschlagen haben. Doch ein Förster dämpft die Hoffnung: In dem gefährlichen Gelände sei ein Fund eher unwahrscheinlich.

16.09.2026

Dürre begünstigt Plage - so steht es um den Borkenkäfer
Schädling an Bäumen

Dürre begünstigt Plage - so steht es um den Borkenkäfer

Auch der Regen hilft nicht mehr: Der heiße und trockene Sommer begünstigt den schädlichen Borkenkäfer. Eine Expertin ordnet die aktuelle Lage ein.

17.08.2026

Weniger Borkenkäfer im Land - trotzdem keine Entwarnung
Schädling an Bäumen

Weniger Borkenkäfer im Land - trotzdem keine Entwarnung

Die Zahl der Borkenkäfer in Baden-Württembergs Wäldern sinkt in diesem Jahr voraussichtlich. Warum Experten dennoch warnen – und welche Rolle das Wetter dabei spielt.

09.05.2026

Wald

Borkenkäfer: Entwicklung in Hessen aktuell überschaubar

Eine landesweite Welle der ausfliegenden Käfer erwartet Hessenforst aufgrund der zurückgegangenen Fichtenbestände nicht. Lokal kommt es dem Landesbetrieb zufolge aber zu nennenswertem Befall.

13.07.2024