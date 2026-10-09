St. Paulis Rapp über Gegner Karlsruhe: «Besonderes Spiel»
Für St. Paulis Trainer Rapp ist das Duell gegen Karlsruhe kein gewöhnliches Ligaspiel. Warum der KSC für ihn eine besondere Bedeutung hat.
Hamburg (dpa/lno) - St. Paulis Trainer Marcel Rapp ist besonders motiviert vor der Partie gegen seinen Ex-Club Karlsruher SC. «Von da komme ich, da bin ich fußballerisch auch sozialisiert worden», sagte der 47 Jahre alte Trainer des Fußball-Zweitligisten vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). «Von dem her wird es immer ein besonderes Spiel sein», sagte Rapp.
Der in Pforzheim geborene und in der Jugend von Karlsruhe ausgebildete Coach absolvierte 1999 sein erstes Profi-Spiel unter Trainer Jogi Löw in der 2. Liga für den KSC. Allerdings absolvierte er nur acht Partien für die erste Mannschaft. Schon als Jugendlicher hatte er den KSC im Fanblock angefeuert.
Mit der Zeit habe er jedoch immer weniger mit Leuten von dort zu tun gehabt. «Aber trotzdem ist der KSC für mich schon eins der besonderen Spiele», sagte er.
Ando gesperrt, Mathisen fehlt
Bis auf die Langzeitverletzten können die Hamburger auf die meisten Stammkräfte zählen. Zwei Abwehrspieler werden nicht mitmischen: Tomoya Ando fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte in Cottbus, Marcus Mathisen trainiert nach Problemen an der Ferse erst kommende Woche wieder.