Stadt Frankfurt plant Haushalt mit mehr Geld

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer plant die Stadt Frankfurt in diesem Jahr mit mehr Geld. Der am Dienstag vorgestellte Haushalt 2024 sieht ein Volumen von rund 5,3 Milliarden Euro nach 4,7 Milliarden Euro im vorangegangenen Jahr vor. Schwerpunkte seien die Themen Bildung, Klimaschutz, Energiewende, Kultur, Digitalisierung und bezahlbares Wohnen, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Wichtig seien der soziale Ausgleich in der Stadt sowie eine starke Wirtschaft. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer waren im vergangenen Jahr unerwartet stark auf rund drei Milliarden Euro gestiegen.