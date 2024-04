Erzieherinnen aus dem Ausland gegen Fachkräftemangel

Hanau/Bad Homburg (dpa/lhe) - Der Fachkräftemangel in den Kitas lässt die Kommunen in Hessen in einem immer größer werdenden Umkreis nach Personal suchen, inzwischen auch in Übersee. In Bad Homburg im Taunus arbeiten nun die ersten Kräfte aus Namibia, Hanau hat kürzlich sechs Erzieherinnen aus Kolumbien in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Damit ihre berufliche Qualifikation in Hessen anerkannt werden konnten, mussten die begehrten Fachkräfte einen einjährigen Anpassungslehrgang in einer Kita absolvieren und ihre Fähigkeiten nachweisen.