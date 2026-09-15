Stallbrand führt zu Millionenschaden - fünf Tiere sterben

Baindt (dpa/lsw) - Bei einem Stallbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Baindt (Landkreis Ravensburg) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Es seien zwei Pferde und drei Kälber verendet, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Die mutmaßliche Schadenssumme ergebe sich aus der Größe des betroffenen Bereichs und dem Ausmaß der Schäden, hieß es.