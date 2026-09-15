Feuer

Stallbrand führt zu Millionenschaden - fünf Tiere sterben

Mitten in der Nacht brennt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Ravensburg ein Stall. Zwei Pferde und drei Kälber sterben.

Bei einem Stallbrand in Baindt entstand nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei einem Stallbrand in Baindt entstand nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden. (Symbolbild)

Baindt (dpa/lsw) - Bei einem Stallbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Baindt (Landkreis Ravensburg) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Es seien zwei Pferde und drei Kälber verendet, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Die mutmaßliche Schadenssumme ergebe sich aus der Größe des betroffenen Bereichs und dem Ausmaß der Schäden, hieß es.

Rund 140 Kräfte waren demnach im Einsatz. Mittlerweile sei das Feuer unter Kontrolle, das Löschen dauere noch an, hieß es am frühen Morgen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

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