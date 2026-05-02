Gebäude eingestürzt

Kälber sterben bei Brand auf Bauernhof

Flammen auf dem Hof, eingestürztes Gebäude – und die Tiere mittendrin. Was die Polizei zu einem Feuerwehr-Einsatz in Wangen im Allgäu berichtet.

Mindestens drei Kälber starben in den Flammen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mindestens drei Kälber starben in den Flammen. (Symbolbild)

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Mindestens drei Kälber sind bei einem Brand auf einem Bauernhof im Allgäu gestorben. Das Brandgebäude sei abgebrannt und schließlich eingestürzt. Wie viele Tiere genau betroffen waren, ist laut einem Polizeisprecher bislang unklar. Auch zur Brandursache in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) gibt es noch keine Details.

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