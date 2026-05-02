Kälber sterben bei Brand auf Bauernhof
Flammen auf dem Hof, eingestürztes Gebäude – und die Tiere mittendrin. Was die Polizei zu einem Feuerwehr-Einsatz in Wangen im Allgäu berichtet.
Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Mindestens drei Kälber sind bei einem Brand auf einem Bauernhof im Allgäu gestorben. Das Brandgebäude sei abgebrannt und schließlich eingestürzt. Wie viele Tiere genau betroffen waren, ist laut einem Polizeisprecher bislang unklar. Auch zur Brandursache in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) gibt es noch keine Details.