Brände

Millionenschaden nach Großbrand auf Hof bei Ravensburg

Flammen fressen sich durch einen Hof im Kreis Ravensburg: Enorme Hitze und Funkenflug machen den Einsatzkräften zu schaffen. Innerhalb kurzer Zeit ist das Anwesen niedergebrannt.

Der Schaden durch das Feuer ist enorm. Foto: Reinert/swd-medien/dpa
Der Schaden durch das Feuer ist enorm.

Amtzell (dpa/lsw) - Ein Feuer hat in Amtzell (Landkreis Ravensburg) einen landwirtschaftlichen Gebäudekomplex vollständig zerstört und einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Der «verheerende Brand» breitete sich am späten Freitagabend schnell aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch erlitt eine leichte Rauchvergiftung, musste aber nicht behandelt werden. Die Bewohner des Anwesens schafften es laut Polizei, Tiere und Traktoren in Sicherheit zu bringen.

Mehrere Feuerwehren aus der Region versuchten nach Angaben der Einsatzkräfte, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand bereits die Außenhülle des Gebäudes in Flammen, nachdem zunächst ein brennender Stromkasten im Gebäude gemeldet worden war.

Dutzende freilaufende Schafe in der Umgebung

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Das Anwesen brannte vollständig nieder. Auch angrenzender Bewuchs und mehrere Schuppen wurden in Mitleidenschaft gezogen und mussten gelöscht werden. Durch die enorme Hitzeentwicklung und Funkenflug kam es zu vereinzelten weiteren offenen Feuern in der Umgebung.

Nach Angaben des Kommandanten der Feuerwehr Amtzell, Martin Weber, liefen rund 30 bis 34 Schafe frei umher und konnten wegen der Dunkelheit erst am nächsten Tag eingefangen werden. Zum Verbleib der Tiere war zunächst nichts bekannt.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Feuer in einer Werkstatt auf dem Gelände ausgebrochen ist. Die genaue Ursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

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