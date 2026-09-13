Bundesliga

Starker Eintracht-Stürmer Burkardt hofft auf Klopp-Anruf

Unter den Augen des Bundestrainers liefert Jonathan Burkardt beim 3:1-Sieg von Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 einen guten Auftritt ab. Jetzt hofft er auf eine Rückkehr in die DFB-Auswahl.

Jonathan Burkardt (r) hofft auf einen Anruf von Bundestrainer Jürgen Klopp. Foto: Torsten Silz/dpa
Jonathan Burkardt (r) hofft auf einen Anruf von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Mainz (dpa) - Nach seinem starken Auftritt beim 3:1-Derbysieg von Eintracht Frankfurt in Mainz hofft Jonathan Burkardt in der kommenden Woche auf einen Anruf von Bundestrainer Jürgen Klopp. «Das wäre schon schön», sagte der Eintracht-Stürmer mit Blick auf die anstehende Nominierung des Kaders für die vier Nations-League-Spiele der DFB-Auswahl Ende September und Anfang Oktober. 

Klopp saß am Samstag in Mainz auf der Tribüne und sah einen weiter verbesserten Burkardt, der ein Tor und eine Vorlage zum erst zweiten Frankfurter Bundesligasieg in Mainz beitrug. «Ich glaube, ich habe das heute gut gemacht. Aber das Wichtigste ist, dass wir als Eintracht Frankfurt in die richtige Richtung gehen. Dann wird alles Weitere auch kommen», sagte Burkardt.

Seit seinem Debüt im Oktober 2024 gegen Bosnien-Herzegowina hat Burkardt erst fünf Länderspiele absolviert. Nach einer durchwachsenen Vorsaison hatte er die WM im Sommer verpasst. Nun würde er unter Klopp nur allzu gerne richtig durchstarten.

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Burkardt überzeugt mit Tor und Vorlage

An seiner alten Wirkungsstätte in Mainz war der 26-Jährige ein ständiger Unruheherd und neben Doppel-Torschütze Can Uzun sowie Torwart Noah Atubolu, der seine starke Leistung mit einem gehaltenen Elfmeter von Nationalspieler Nadiem Amiri krönte, einer der auffälligsten Eintracht-Profis. «Es hat mich sehr gefreut, dass Jonny in seinem alten Wohnzimmer getroffen hat», sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter.

Bundestrainer Jürgen Klopp verfolgte den Frankfurter Sieg im Rhein-Main-Derby bei Mainz 05 auf der Tribüne mit. Foto: Torsten Silz/dpa
Bundestrainer Jürgen Klopp verfolgte den Frankfurter Sieg im Rhein-Main-Derby bei Mainz 05 auf der Tribüne mit.

Den Jubel verkniff sich Burkardt nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 kurz vor der Halbzeit aus Respekt vor den Mainzer Fans aber. «Ich hatte hier eine tolle Zeit, habe viel Wertschätzung erfahren und wurde extrem unterstützt von Mainz 05. Deswegen war mir das schon im Vorhinein klar», begründete Burkardt seine Zurückhaltung. 

Die Erleichterung über den ersten Saisonsieg war dennoch riesengroß. «Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, vor allem nach den ersten zwei Spieltagen, die schwierig für uns waren. Dass wir jetzt drei Punkte holen konnten in einem wirklich schweren Auswärtsspiel, wo sich die Eintracht in den letzten Jahren immer schwergetan hat, tut sehr, sehr gut», resümierte der Stürmer.

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