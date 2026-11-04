Pharma

Starkes Quartal: Fresenius wird optimistischer für Gewinn

Fresenius profitiert vom Geschäft mit Nachahmer-Arzneien, auch das Klinikgeschäft legt zu. Nun sieht der Konzern beim Gewinn für 2026 mehr Spielraum.

Fresenius kann im dritten Quartal erneut zulegen (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Fresenius kann im dritten Quartal erneut zulegen (Archivbild)

Bad Homburg (dpa) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius wird nach einem starken Quartal optimistischer für seine Geschäfte. Insbesondere der anhaltend gute Lauf bei biotechnologisch hergestellten Nachahmer-Medikamenten (Biosimilars) gibt dem Dax-Unternehmen Schwung. Aber auch das Klinikgeschäft konnte in dem Jahresviertel klar zulegen, wie Fresenius mitteilte. 

Im dritten Quartal erwirtschaftete der Konzern mit 5,8 Milliarden Euro 6 Prozent mehr Umsatz als ein Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) zog nominal um 11 Prozent auf 638 Millionen Euro an, das bereinigte Konzernergebnis wuchs um 15 Prozent auf 403 Millionen Euro. 

Auch Helios-Kliniken legen zu

Fresenius profitiert von der Nachfrage nach Biosimilars, Nachahmer-Medikamente von Arzneien, deren Patentschutz abgelaufen ist. Auch die Kliniktochter Helios in Deutschland und Spanien steigerte Umsatz und Marge deutlich. Da Gesundheitssysteme weltweit unter finanziellem Druck stehen, spielen günstige Nachahmer-Mittel eine wichtige Rolle für die Versorgung. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schon 2025 war der Umsatz mit Biosimilars stark um 43 Prozent auf 871 Millionen Euro gestiegen, Fresenius erwartet weitere Zuwächse. Erst zuletzt hatte der Konzern verkündet, dass er das Geschäft mit Nachahmer-Arzneien über einer Partnerschaft mit dem chinesischen Auftragsfertiger WuXi Biologics ausbaut und seine Biopharma-Tochter mAbxience komplett übernimmt.

Fresenius-Chef Michael Sen ist nun optimistisch, dass 2026 der um Sondereffekte bereinigte Kern-Gewinn je Aktie währungsbereinigt in der oberen Hälfte der Zielspanne von 10 bis 15 Prozent steigen wird. Erst im Sommer hatte der Manager die Gewinnprognose angehoben.

Im dritten Quartal war diese Kennziffer, aus der unter anderem der Beitrag der Beteiligung am Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) herausgerechnet ist, im Vergleich zum Vorjahr um 10 Cent auf 0,72 Euro gewachsen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus
Biologische Arzneimittel

Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus

Der Gesundheitskonzern setzt beim Ausbau seines wachsenden Geschäfts mit Nachahmer-Medikamenten auf den chinesischen Partner WuXi Biologics. Was die Vereinbarung für Fresenius bedeutet.

02.11.2026

Fresenius erhöht nach starkem zweiten Quartal Jahresprognose
Gesundheitsbranche

Fresenius erhöht nach starkem zweiten Quartal Jahresprognose

Fresenius hebt nach Zuwächsen im zweiten Quartal seine Erwartungen für 2026 an. Sowohl bei der Arzneitochter Kabi als auch im Geschäft mit den Helios-Kliniken läuft es rund.

04.08.2026

Fresenius legt zu und setzt auf Ausnahmen von Trumps Zöllen
Gesundheitskonzern

Fresenius legt zu und setzt auf Ausnahmen von Trumps Zöllen

Bei Deutschlands größtem Klinikbetreiber zahlt sich der Umbau der vergangenen Jahre aus. Im dritten Quartal macht Fresenius deutlich mehr Gewinn - und hofft auf günstige Rahmenbedingungen in den USA.

05.11.2025

Fresenius Medical Care steigert Gewinn überraschend stark
Dialyseanbieter

Fresenius Medical Care steigert Gewinn überraschend stark

Bei dem Dialyseanbieter zahlen sich Einsparungen aus. Im dritten Quartal wächst der Gewinn unerwartet deutlich.

04.11.2025

Medizinkonzern

Fresenius überrascht mit starken Quartalszahlen

Fresenius übertrifft im zweiten Quartal mit seinen Zahlen die Schätzungen der Analysten. Der Medizinkonzern zeigt sich optimistisch für das Gesamtjahr 2024.

31.07.2024