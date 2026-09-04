Ursache unklar

Start abgebrochen – Flugzeug kracht in Gebüsch

Ein Pilot muss einen Startversuch abbrechen und in den Grünstreifen ausweichen. Die Polizei ermittelt zur Ursache für den Zwischenfall am Flugplatz Pattonville.

Auf einem Flugplatz in Stuttgart ist ein Pilot bei einem missglückten Startversuch glimpflich davongekommen. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Auf einem Flugplatz in Stuttgart ist ein Pilot bei einem missglückten Startversuch glimpflich davongekommen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 45 Jahre alter Pilot eines Kleinflugzeugs ist bei einem abgebrochenen Start vom Flugplatz Pattonville in Stuttgart in ein Gebüsch gefahren. Aus bislang unbekannter Ursache hat die Maschine nach Polizeiangaben am Donnerstagabend nicht die erforderliche Geschwindigkeit für einen sicheren Start entwickelt, weshalb der Pilot den Start abbrach und abbremste.

Das Flugzeug kam jedoch nicht mehr innerhalb der Startbahn zum Stehen, sodass der 45-Jährige in den Grünstreifen ausweichen musste und schließlich in einem Gebüsch zum Stillstand kam. Der Pilot blieb bei dem Vorfall unverletzt, das Flugzeug erlitt einen Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelhessen
Unglück in Mittelhessen

Zwei Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelhessen

Zwei Menschen sterben nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im mittelhessischen Pohlheim. Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

23.06.2026

Protest auf Flugplatz: Traktorfahrer blockiert Startbahn
Blockade

Protest auf Flugplatz: Traktorfahrer blockiert Startbahn

Der Mann soll mit dem Beginn des Flugbetriebs nicht einverstanden gewesen sein. Wie sich sein Protest auf den Flugbetrieb auswirkte.

19.05.2026

Segelflugzeug stürzt bei Start ab – Pilot stirbt
Denkingen

Segelflugzeug stürzt bei Start ab – Pilot stirbt

Ein Pilot möchte mit seinem Segelflugzeug abheben, doch der Start geht aus noch unbekannter Ursache schief.

18.07.2025

Pilot nach Absturz eines Kleinflugzeugs verletzt
Notfälle

Pilot nach Absturz eines Kleinflugzeugs verletzt

Ein 60-Jähriger ist mit einem Kleinflugzeug in der Luft, doch dann gibt es Probleme - die Maschine stürzt ab.

21.04.2025

Ursache für Absturz von Kleinflugzeug weiter unklar
Notfälle

Ursache für Absturz von Kleinflugzeug weiter unklar

Ein kleines Flugzeug stürzt ab - und niemand weiß, warum. Für Antworten auf die Frage nach der Ursache werden sich Angehörige des getöteten Piloten auch noch gedulden müssen.

31.03.2025