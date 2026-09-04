Start abgebrochen – Flugzeug kracht in Gebüsch
Ein Pilot muss einen Startversuch abbrechen und in den Grünstreifen ausweichen. Die Polizei ermittelt zur Ursache für den Zwischenfall am Flugplatz Pattonville.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 45 Jahre alter Pilot eines Kleinflugzeugs ist bei einem abgebrochenen Start vom Flugplatz Pattonville in Stuttgart in ein Gebüsch gefahren. Aus bislang unbekannter Ursache hat die Maschine nach Polizeiangaben am Donnerstagabend nicht die erforderliche Geschwindigkeit für einen sicheren Start entwickelt, weshalb der Pilot den Start abbrach und abbremste.
Das Flugzeug kam jedoch nicht mehr innerhalb der Startbahn zum Stehen, sodass der 45-Jährige in den Grünstreifen ausweichen musste und schließlich in einem Gebüsch zum Stillstand kam. Der Pilot blieb bei dem Vorfall unverletzt, das Flugzeug erlitt einen Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.