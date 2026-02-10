Stau auf der A3 nach Unfall mit vier Fahrzeugen
Nach einem Unfall am frühen Morgen kommt es zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr in Richtung Frankfurt staut sich kilometerweit.
Obertshausen (dpa/lhe) - Auf der A3 bei Obertshausen (Landkreis Offenbach) in Richtung Frankfurt am Main kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilte, sind der Beschleunigungsstreifen sowie der rechte Fahrstreifen an der Anschlussstelle Obertshausen betroffen.
Grund ist demnach ein Unfall mit vier Fahrzeugen, die allesamt abgeschleppt werden müssen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden dabei zwei Personen verletzt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Der Verkehr staute sich am Morgen mehrere Kilometer, so die Polizei.