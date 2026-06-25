Staualarm zum Ferienstart in Hessen - Hier wird es voll

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Freitag (26. Juni) rechnet der ADAC Hessen-Thüringen mit deutlich mehr Verkehr.

Wann wird es voll?

Mit dem Ferienstart nach dem letzten Schultag setzt auf den Fernstraßen erfahrungsgemäß eine starke Reisewelle ein. Nach Einschätzung des ADAC ist insbesondere am Freitagmittag mit erhöhtem Stauaufkommen zu rechnen. Der Samstag dürfte durch zusätzlichen Ausflugs- und Kurzstreckenverkehr belastet sein.

Der ADAC Hessen-Thüringen empfiehlt, antizyklisch zu planen. An Wochentagen würden Reisende besser vorankommen, sagt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte bei dem Automobilclub, laut Mitteilung. Ab Ferienwochenende Nummer zwei folgen weitere Bundesländer in die Sommerferien. Die Autobahn GmbH erwartet dann ein noch höheres Verkehrsaufkommen.

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Wo wird es voll?

Folgende Fernreiserouten, die zumindest teilweise durch Hessen führen, sind besonders staugefährdet:

A3 zwischen Oberhausen und Frankfurt

A4 in beiden Richtungen

beiden Richtungen A5 zwischen Kassel, Frankfurt und Karlsruhe

A7 zwischen Flensburg und Kassel

A45 zwischen Gießen und Hagen

A60 zwischen Mainz und Rüsselsheim

A66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt

Ebenso ist mit starkem Reiseverkehr auf den klassischen Ferienrouten in Richtung Nord- und Ostsee zu rechnen, speziell auf der A1 zwischen Köln und Fehmarn, der A2 zwischen Oberhausen und Berlin sowie der A3 in Richtung Köln. In südlicher Richtung gelten die A6 sowie die A8 als besonders belastet.

Was gilt für die Italien-Route über den Fernpass?

Auch die klassische Urlaubsroute Richtung Italien über den Fernpass ist am Samstag erheblich beeinträchtigt. Die B179 wird zwischen Reutte und Nassereith in Österreich von 10.00 bis 12.00 Uhr vollständig gesperrt. Grund ist eine Demonstration von Anwohnern gegen die hohe Verkehrsbelastung und geplante Tunnelprojekte. Bereits vor der Sperrung könnten sich längere Staus bilden. Auch nach der Freigabe sei mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen, teilte der ADAC mit. Er empfiehlt daher, den Fernpass an diesem Tag weiträumig zu umfahren.

Worauf sollten Autofahrer bei der Hitze achten?

Die Hitzewelle wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zum Ferienstart anhalten. Der ADAC Hessen-Thüringen empfiehlt deshalb: Für ein kühles Auto vor Abfahrt sollten Autofahrer Schattenplätze nutzen und ihre Windschutzscheibe mit einer Schutzfolie abdecken. Bei der Fahrt sollte die Klimaanlage nicht zu kalt oder zu stark eingestellt werden - das könnte sonst zu Kreislaufproblemen oder Verspannungen führen. Wichtig ist außerdem, dass Kinder und Haustiere niemals im Auto zurückgelassen werden dürfen.

Wie voll wird es am Flughafen?