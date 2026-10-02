Herbstferien

Staus und viele Fluggäste zum Ferienstart in Hessen erwartet

Mit Beginn der Herbstferien in Hessen rechnet der ADAC mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen und in Ballungsräumen. Auch am Flughafen dürfte viel los sein - schon am Wochenende.

Zu Beginn der Herbstferien rechnet auch der Flughafen Frankfurt mit einem erhöhten Passagieraufkommen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Zu Beginn der Herbstferien rechnet auch der Flughafen Frankfurt mit einem erhöhten Passagieraufkommen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für rund 809.000 Schüler und Schülerinnen in Hessen starten die Herbstferien, gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Entsprechend rechnet der ADAC Hessen-Thüringen bereits an diesem Wochenende mit mehr Verkehr und Staus auf den Straßen.

Insbesondere am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sollten sich Autofahrer in Ballungsräumen wie Frankfurt und auf den Autobahnen 3, 5 und 7 in beiden Richtungen auf Staus einstellen. Aber nicht nur auf den Straßen, auch am Frankfurter Flughafen werden viele Urlauber erwartet: Der Betreiber Fraport rechnet am ersten Ferienwochenende mit rund 650.000 Fluggästen. Bis zum Ende der hessischen Herbstferien am 18. Oktober gehe man von rund 3,5 Millionen Passagieren aus.

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