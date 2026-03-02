Bahnverkehr

Steinsäcke auf Gleisen stoppen S-Bahn-Verkehr

Mehrere schwere Steinsäcke haben Unbekannte auf Bahngleise gelegt. Als sich eine S-Bahn nähert, kann der Lokführer nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der S-Bahn-Verkehr in Stuttgart war auf der Strecke für mehrere Stunden unterbrochen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der S-Bahn-Verkehr in Stuttgart war auf der Strecke für mehrere Stunden unterbrochen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere mit Kies und Steinen gefüllte Säcke haben Unbekannte auf S-Bahn-Gleise in Stuttgart gelegt und damit den Bahnverkehr behindert. Die betroffene Strecke musste am späten Freitagabend mehrere Stunden lang gesperrt werden, wie die Bundespolizei mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Steinsäcke wurden vom Lokführer einer S-Bahn in Richtung Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) bemerkt als dessen Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Kilometer pro Stunde darüber fuhr. Dabei habe das Triebfahrzeug mehrmals gewippt. Der Lokführer konnte erst danach bremsen. Die Säcke wogen jeweils etwa zehn Kilogramm. 

Beamte der Bundespolizei konnten am Tatort zahlreiche Beweise sicherstellen. Um was es sich dabei handelte, wurde nicht mitgeteilt. Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Steine auf Rheintalbahn-Gleise gelegt – Sperrung
Sinzheim

Steine auf Rheintalbahn-Gleise gelegt – Sperrung

Plötzliche Vollbremsung, gesperrte Strecke und Spuren von Steinwürfen: Was Reisende am Haltepunkt Sinzheim Nord erlebten und warum die Polizei jetzt auf Hinweise hofft.

19.02.2026

Unbekannte legen Steine auf Gleise - Ermittlungen
Polizei

Unbekannte legen Steine auf Gleise - Ermittlungen

Gegenstände auf Schienen sind hochgefährlich. Bei Illingen legen Unbekannte Steine auf die Bahngleise - und zwar gleich zweimal.

13.05.2025

Störungen bremsen S-Bahn-Verkehr aus
Probleme im Bahnverkehr

Störungen bremsen S-Bahn-Verkehr aus

Montagmorgen im Berufsverkehr: Fast alle Linien der S-Bahn-Rhein-Main kommen wegen gestörten Signalen ins Stocken. Hinzu kommt ein Notarzteinsatz.

13.01.2025

Regionalbahn überfährt Gegenstände: Zeugen gesucht
Limburg-Weilburg

Regionalbahn überfährt Gegenstände: Zeugen gesucht

Gefährlicher Vorfall auf einer Bahnstrecke im Landkreis Limburg-Weilburg: Unbekannte haben Gegenstände auf die Gleise gelegt, die eine Regionalbahn überfuhr. Die Polizei sucht Zeugen.

09.04.2024

Bahnverkehr

Unbekannte legen Steine auf Bahnschienen

03.04.2023