Sterneköche

Sterneregen für Frankfurter Restaurants

Die Verleihung am Main wurde zu einem erfreulichen Heimspiel. Zwei neu eröffnete Lokale kommen im «Guide Michelin» von null auf zwei Sterne.

Mit den Guide-Michelin-Sternen werden jährlich die besten Restaurants Deutschlands ausgezeichnet. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Mit den Guide-Michelin-Sternen werden jährlich die besten Restaurants Deutschlands ausgezeichnet.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sterneregen für Frankfurt: Zwei Neuzugänge in der Gastroszene der Stadt bekamen aus dem Stand zwei Sterne im «Guide Michelin». Das geht aus der aktuellen Ausgabe des Restaurantführers hervor, die am Dienstagabend in Frankfurt präsentiert wurde. Ein Publikumsliebling bekam erstmals einen. 

Der eine Senkrechtstarter ist das Restaurant «the dune» im neu eröffneten Luxushotel «The Florentin». Niclas Nußbaumer wurde für «sein kreatives Menü voll klarer und technisch sehr anspruchsvoller Kombinationen» gelobt. 

Ebenfalls direkt auf zwei Sterne bekam das Restaurant «Rausch». Jochim Busch biete «eine klare, aufs Wesentliche konzentrierte und produktorientierte Küche mit gelungenen Kontrasten», hieß es. Das reduziert designte Lokal ist Nachfolger des «Gustav», wo ebenfalls Busch für die Küche verantwortlich war.

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Ein Stern für «Lohninger»

Unter den 20 Restaurants, die in der aktuellen Ausgabe neu einen Stern bekamen, ist das «Lohninger» in Sachsenhausen. 

Bundesweit können sich 339 Betriebe in diesem Jahr mit mindestens einem Stern schmücken. Davon haben zwölf Restaurants die höchste Michelin-Auszeichnung mit drei Sternen. 

Tester sind anonym im Einsatz

Auf der Suche nach den besten Adressen sind die Testerinnen und Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

Der kleine rote Reiseführer «Guide Michelin» sollte vor mehr als 100 Jahren mehr Autofahrer zum Reisen bewegen und so den Absatz der französischen Reifenfirma Michelin ankurbeln. Die ersten Sterne für gehobene Gastronomie wurden schließlich 1926 vergeben. Die aktuelle Ausgabe des Gourmetführers soll Ende Juli erscheinen.

Neben dem «Guide Michelin» erscheint auch der Restaurantführer «Gault&Millau» regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt Kochmützen für ausgezeichnete Kochkunst.

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