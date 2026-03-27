Steuerzahler kritisieren neues Hessen-Logo
Das Land hat eine Agentur mit einem neuen Corporate Design beauftragt. Den Bund der Steuerzahler erreichte viel Kritik der Bürger. Der Vorsitzende versteht, warum die Bürger sich aufregen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Bund der Steuerzahler Hessen kritisiert das neue Corporate Design des Landes Hessen. Den Verein habe eine große Zahl von Hinweisen aus der Bevölkerung erreicht, die die Ausgaben für das neue Logo nicht nachvollziehen könnten. Der Bund der Steuerzahler führt das Thema als «Verdachtsfall» für das Schwarzbuch «Die öffentliche Verschwendung».
«Für viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist es schwer nachvollziehbar, warum gerade jetzt mehrere hunderttausend Euro für ein neues Design ausgegeben werden», sagte Vorsitzender Joachim Papendick. «In Zeiten von Krisen, angespannten Haushalten und Milliardenschulden sollte sich die Landesregierung auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.»
«Steuergeld ist kein Selbstzweck», so Papendick. «Es sollte vorrangig dort eingesetzt werden, wo es den Menschen im Land unmittelbar zugutekommt – etwa in Bildung, Infrastruktur oder innerer Sicherheit. Ein neues Logo oder gar eine Mode-Kollektion bringen den Menschen in krisenhaften Zeiten wohl nur wenig Mehrwert.»
Die Landesregierung hatte das neue Design am Montag bei einer Kabinettssitzung im Frankfurter Museum Angewandte Kunst beschlossen. Es wird künftig überall verwendet, wo das Land offiziell repräsentiert wird. Die Staatskanzlei bezifferte die Kosten auf 290.000 Euro.