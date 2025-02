Zahl der Steuerprozesse sinkt

München (dpa) - Die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler fechten Streitigkeiten mit ihrem Finanzamt immer seltener vor Gericht aus. Die seit langem rückläufige Zahl der Verfahren am Bundesfinanzhof in München ist auch 2024 erneut gesunken, wie BFH-Präsident Hans-Josef Thesling bei der Jahrespressekonferenz des höchsten deutschen Gerichts für Steuern und Zölle in München berichtete.