Grundsteuerreform: 20 000 Einsprüche liegen beim Finanzamt Weinheim

„Einfach, transparent und unbürokratisch“ – so beschreibt die Landesregierung das neue Grundsteuergesetz von Baden-Württemberg, das seit dem 1. Januar gilt. Viele Bürger dürften das anders sehen. Denn wer Fragen dazu hatte, musste erst einmal herausfinden, wer zuständig ist: Fragen zum Bodenrichtwert waren an den Gutachterausschuss zu richten, Fragen zum Grundsteuerwert und dem Grundsteuermessbescheid an das Finanzamt, Fragen zum Hebesatz an die Kommune. Viele Grundstückseigentümer blickten da nicht mehr durch und warten nun gespannt darauf, was sie in diesem Jahr für die Grundsteuer tatsächlich bezahlen müssen.