Weinheim/Bergstraße. Für Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Die Gelder fließen beispielsweise in die Infrastruktur, in Soziales sowie in Bildungs- und Kultureinrichtungen. Anfang des Jahres sorgten die Grundsteuerbescheide jedoch für Aufregung bei vielen Bürgern. Denn infolge der Grundsteuerreform hatte sich die Berechnungsgrundlage geändert. Etliche Eigentümer mussten nun zum Teil erheblich mehr bezahlen, andere weniger. In der Summe – so lautete auch bei den Kommunen entlang der Bergstraße das Versprechen – wollten die Städte und Gemeinden jedoch nicht mehr Geld mit der Grundsteuer einnehmen als zuvor. Das oft zitierte Schlagwort dazu lautete: Aufkommensneutralität.