Steuerzahlerbund stellt hessische Fälle im Schwarzbuch vor
Wo wurde aus Sicht des Steuerzahlerbundes in Hessen zu sorglos mit öffentlichem Geld umgegangen? Am Donnerstag wird das neue Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes veröffentlicht.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Bund der Steuerzahler (BdSt) stellt am Donnerstag sein aktuelles Schwarzbuch 2026/2027 vor. Darin prangert der Verein auch hessische Fälle an, bei denen seiner Meinung nach zu sorglos mit öffentlichem Geld umgegangen wurde. Der Vorsitzende des BdSt Hessen, Joachim Papendick, stellt diese Beispiele in Wiesbaden vor (11.00 Uhr).
Mit der Veröffentlichung will der Bund nach eigenen Angaben erreichen, dass Land und Kommunen das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler effektiver einsetzen. In das Schwarzbuch 2025/2026 hatten es unter anderem eine Sauna, ein Museumsexponat und eine Parkbank geschafft.