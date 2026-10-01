Steuergeld

Steuerzahlerbund stellt hessische Fälle im Schwarzbuch vor

Wo wurde aus Sicht des Steuerzahlerbundes in Hessen zu sorglos mit öffentlichem Geld umgegangen? Am Donnerstag wird das neue Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes veröffentlicht.

Welche Fälle aus Hessen werden im neuen Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes aufgeführt? (Archivbild) Foto: Wolfgang Kumm/dpa
Welche Fälle aus Hessen werden im neuen Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes aufgeführt? (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Bund der Steuerzahler (BdSt) stellt am Donnerstag sein aktuelles Schwarzbuch 2026/2027 vor. Darin prangert der Verein auch hessische Fälle an, bei denen seiner Meinung nach zu sorglos mit öffentlichem Geld umgegangen wurde. Der Vorsitzende des BdSt Hessen, Joachim Papendick, stellt diese Beispiele in Wiesbaden vor (11.00 Uhr). 

Mit der Veröffentlichung will der Bund nach eigenen Angaben erreichen, dass Land und Kommunen das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler effektiver einsetzen. In das Schwarzbuch 2025/2026 hatten es unter anderem eine Sauna, ein Museumsexponat und eine Parkbank geschafft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Steuerzahler kritisieren neues Hessen-Logo
Corporate Design

Steuerzahler kritisieren neues Hessen-Logo

Das Land hat eine Agentur mit einem neuen Corporate Design beauftragt. Den Bund der Steuerzahler erreichte viel Kritik der Bürger. Der Vorsitzende versteht, warum die Bürger sich aufregen.

27.03.2026

Steuerzahler-Schwarzbuch: Brücke ins Nichts und teure Tiere
Öffentliche Gelder

Steuerzahler-Schwarzbuch: Brücke ins Nichts und teure Tiere

Das neue Schwarzbuch listet wieder 100 Fälle auf, in denen öffentliche Gelder verschwendet wurden – zumindest aus der Sicht des Bundes der Steuerzahler. Das sagen die Kommunen dazu.

30.09.2025

Fälle möglicher Steuerverschwendung werden vorgestellt
Umgang mit Steuergeld

Fälle möglicher Steuerverschwendung werden vorgestellt

In seinem Schwarzbuch sammelt der Bund der Steuerzahler wieder Fälle vermeintlicher oder tatsächlicher Verschwendung von Steuergeld. Auch Beispiele aus Hessen sind regelmäßig dabei.

30.09.2025

Elf hessische Fälle im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes
Steuerverschwendung

Elf hessische Fälle im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes

Für sein Schwarzbuch hat der Bund der Steuerzahler wieder Fälle vermeintlicher oder tatsächlicher Verschwendung von Steuergeld gesammelt. In das Werk schafft es auch der Frankfurter «Paradieshof».

09.10.2024

Schwarzbuch

Elf hessische Fälle im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes

Eine teure Krone, eine geplatzte Siegesfeier und ein marodes Theater ohne neue Nutzung: Der Steuerzahlerbund prangert Fälle mutmaßlicher Geldverschwendung in Hessen an. Auch eine Busflotte schafft es dieses Jahr ins Schwarzbuch.

17.10.2023