Rettungskräfte im Einsatz

Stichflamme beim Grillen – Frau schwer verletzt

Ein Grillabend endet dramatisch: Nach einer Stichflamme kämpft eine Frau mit schweren Verletzungen. Die Polizei prüft nun den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

Die Frau wurde von den Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Frau wurde von den Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht. (Symbolbild)

Willstätt (dpa/lsw) - Eine Frau ist während eines Grillabends in Willstätt (Ortenaukreis) durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Sie sei mit drei Freunden an einer improvisierten Feuerstelle gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. In einem Metallfass haben die Freunde demnach nach dem Grillen am Samstagabend die Glut entsorgt. Als dann einer der Beteiligten eine Tüte voll Müll in das Fass geworfen habe, sei die Stichflamme entstanden. 

Die 46 Jahre alte Frau sei von der Flamme erfasst worden. Rettungskräfte brachten sie in eine Spezialklinik. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

