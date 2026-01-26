Stichflamme beim Grillen – Frau schwer verletzt

Willstätt (dpa/lsw) - Eine Frau ist während eines Grillabends in Willstätt (Ortenaukreis) durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Sie sei mit drei Freunden an einer improvisierten Feuerstelle gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. In einem Metallfass haben die Freunde demnach nach dem Grillen am Samstagabend die Glut entsorgt. Als dann einer der Beteiligten eine Tüte voll Müll in das Fass geworfen habe, sei die Stichflamme entstanden.