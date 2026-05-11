Sticker und Plakate mit Hilfenummer: Mehr Schutz für Schüler

Wiesbaden/Kelkheim (dpa/lhe) - Angesichts der psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen sollen alle hessischen Schulen in den nächsten Tagen Plakate und Sticker mit der «Nummer gegen Kummer» erhalten. Nach den Vorstellungen des Kultusministeriums können die Aufkleber etwa an Rückzugsorten wie den Toiletten angebracht werden.

Schülerinnen und Schüler finden dort Kontaktdaten, um sich kostenlos und anonym von der Anlaufstelle «Nummer gegen Kummer» per Telefon, Chat oder Mail beraten zu lassen. Der bundesweite Verein mit geschulten ehrenamtlichen Helfern ist aus dem Kinderschutzbund hervorgegangen.

Foto: Arne Dedert/dpa Armin Schwarz (CDU), Kultusminister von Hessen und selbst einst Lehrer, findet die neue Aufkleber-Aktion mit Beratungskontakten für Schüler gut. (Archivbild)

Das Kultusministerium erläuterte zum Projektstart, es sei die erste Kooperation dieser Art mit Schulen bundesweit. Die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Nachfrage nach Beratungs- und Unterstützungsangeboten wachse. «Gerade im Schulalltag muss damit angemessen umgegangen werden. Viele junge Menschen tragen Sorgen mit sich – nicht immer erkennbar, oft still», hieß es weiter.

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Kultusminister Armin Schwarz (CDU) erklärte: «Eine unsichere Welt, Kriege, Zukunftsängste, eine ausufernde Social-Media-Nutzung, Probleme in der Familie oder mit anderen Menschen, Prüfungsstress – all das kann verunsichern und zu Ängsten bei Kindern und Jugendlichen führen.»