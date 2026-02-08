Übelriechend

Stinkende Substanz führt zu Atemwegsreizungen

Eine übelriechende Flüssigkeit rufen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan. Was da stank, ist noch unklar.

Säurehalte Flüssigkeit entdeckt. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Säurehalte Flüssigkeit entdeckt. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Unbekannte haben in einem Weg in Offenbach eine stinkende Flüssigkeit ausgebracht und damit bei Anwohnern Atemwegsreizungen verursacht. Vier Menschen mussten vor Ort ambulant behandelt werden, teilte die Polizei mit. Nach einem Test sei die Substanz säurehaltig. Um was genau es sich handelt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Rückstände der Flüssigkeit seien auf dem Gehweg, der Fahrbahn und angrenzenden Hecken gefunden worden. Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

