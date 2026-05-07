Störche nisten zunehmend in tödlicher Gefahr

Kassel/Büttelborn (dpa/lhe) - Die Zahl der Störche in Hessen steigt stetig. Das birgt auch Probleme. Denn die Tiere bauen ihre Nester zunehmend auf Strommasten. «Besonders in Südhessen nisten sehr viele Störche auf Hochspannungsmasten», sagt der Ornithologe Bernd Petri.

Das stelle eine erhebliche Gefahr für die Störche dar und führe zu Millionenschäden bei den Netzbetreibern, erklärte der Gutachter und ehrenamtliche Weißstorchexperte beim Naturschutzbund Hessen (Nabu). Die Störche kommen häufig durch Stromschläge oder Kollisionen zu Tode. Das Nistverhalten der Vögel kann zudem zu Stromausfällen führen, etwa wenn sich überhängendes Nistmaterial entzündet.

Stromversorger: Maßnahmen bisher nur teilweise wirksam

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Die Netzbetreiber ergreifen deshalb Maßnahmen. Der Stromversorger Syna und die Avacon Netz GmbH etwa lassen die Nester außerhalb der Brut- und Setzzeit von den Masten entfernen, um die Gefahr brennender Nester und die Zahl der toten Störche zu reduzieren.