Störche schwelgen in Frühlingsgefühlen

Wetzlar (dpa/lhe) - Viele Störche schwelgen bereits in Frühlingsgefühlen. «Sie sind am Klappern und Kopulieren», sagte der Ornithologe Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen in Wetzlar am Donnerstag. Die ersten Eier werden für Mitte März erwartet, nach einmonatiger Brut werden die ersten Jungstörche des Jahres schlüpfen. Im März werden zudem die meisten Störche zurück in Hessen erwartet, die den Winter in Spanien verbracht haben.