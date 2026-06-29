Verkehr

Störungen im S-Bahn-Verkehr rund um Frankfurt

Im S-Bahn-Netz rund um Frankfurt kommt es am Montagmorgen zu zahlreichen Störungen und Einschränkungen. Betroffen sind mehrere Linien. Pendler sollten sich auf Verspätungen einstellen.

Bei den Linien S3 und S4 kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Bei den Linien S3 und S4 kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im S-Bahn-Verkehr rund um Frankfurt kommt es aktuell zu erheblichen Einschränkungen. Grund sind unter anderem Schäden am Gleis im Bereich Frankfurt Galluswarte sowie technische Störungen an weiteren Streckenabschnitten, wie die Betreiber mitteilten.

Bei den Linien S3 und S4 kommt es demnach zu Verspätungen und Teilausfällen. Züge mit Ziel Frankfurt Südbahnhof halten nicht an den Stationen Frankfurt Westbahnhof, Frankfurt Messe und Frankfurt Galluswarte. Auch die Linien S5 und S6 sind betroffen und verkehren teilweise verspätet, wobei die S5 die Station Frankfurt Galluswarte auslässt. Die Linie S5K fällt vollständig aus.

Für die Linien S1 und S2 kommt es ebenfalls zu Verspätungen sowie Ausfällen und Teilausfällen aufgrund von Störungen im Bereich Frankfurt-Höchst. Die zuvor beeinträchtigten Linien S8 und S9 verkehren nach einer Störung am Morgen wieder weitgehend regulär, es kommt jedoch noch zu Folgeverspätungen.

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