«Stolpersteine» mit Hakenkreuzen beschmiert

Offenbach (dpa/lhe) - Mehrere «Stolpersteine» auf einem Gehweg in der Offenbacher Innenstadt sind mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Verdächtig sei eine bislang nicht identifizierte Gruppe von Schülern, die sich kurz zuvor an dem Ort aufgehalten habe, teilte das Polizeipräsidium mit. Aus dieser Gruppe habe ein Jugendlicher den «Hitlergruß» gezeigt. Eine Passantin hatte am Vormittag die acht beschmierten Gedenksteine, die an von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Menschen erinnert, entdeckt. Die Steine wurden wieder gesäubert. Die Polizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und hofft auf die Hinweise von Zeugen.