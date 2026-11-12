Straffälliger Teenager: «Fühlt sich nicht an wie Gefängnis»

Stutensee (dpa/lsw) - Jetzt kommt durch die Fenster mehr Licht als damals im Gefängnis. Das Besteck ist nicht aus Plastik. «Und ich habe ein eigenes Bad», sagt der 17-Jährige. Er klingt erleichtert.

Statt seine Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt absitzen zu müssen, ist er in einer geschlossenen Wohngruppe in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee nördlich von Karlsruhe untergekommen. Was ihm genau vorgeworfen wird, mag er angesichts des laufenden Verfahrens nicht sagen.

Doch auch davor ist er schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten, und zwar erheblich: So habe er als 16-Jähriger beispielsweise einen 18-Jährigen krankenhausreif geschlagen, ihm Jochbein und Kiefer gebrochen. Die Quittung war eine Freiheitsstrafe: zwei Jahre und drei Monate. «Ich habe erst später realisiert, was ich gemacht habe.»

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: Uli Deck/dpa In der Freizeit spielen die Teenager unter anderem Schach.

Schon früh in seiner Jugend habe er Alkohol getrunken. Hartes Zeug. Und viel davon. «Manchmal wusste ich nicht mehr, was ich gemacht habe.» Betrunken sei er sehr reizbar, sagt der Teenager, der in Südbaden aufgewachsen ist. «Ich habe mich viel geschlägert.» Zuerst seien ihm Sozialstunden aufgebrummt worden, aber das habe ihn nicht beeindruckt. Auf seine Eltern habe er nicht gehört. «Ich hab' nicht gedacht, dass ich so schnell im Knast landen könnte.»

Heute wirkt er geläutert. «Das war peinlich, was ich gemacht habe», sagt der Jugendliche. Und er räumt ein: «Wäre ich draußen, hätte ich weitergemacht.»

U-Haft vermieden

Drinnen - das ist im Heinrich-Wetzlar-Haus im Schloss Stutensee. Seit 1984 wird hier ein erzieherisches Programm für straffällig gewordene männliche Jugendliche als Alternative zur Untersuchungshaft angeboten. Diese Möglichkeit ist im Jugendgerichtsgesetz vorgesehen. Laut Statistischem Landesamt war in den vergangenen Jahren zum Stichtag Ende März je eine zweistellige Zahl an Minderjährigen im Südwesten in U-Haft.

14 Plätze gebe es in der Wohngruppe, sagt Sabine Haid, die den Bereich Sondereinrichtungen leitet. Die seien übers Jahr zu 98 Prozent ausgelastet. Etwa 35 Jungen würden im Laufe eines Jahres aufgenommen, viele aus Baden-Württemberg. Sie bleiben meist vier bis sechs Monate. «Die Zeit endet mit dem Urteil.»

Foto: Uli Deck/dpa Sabine Haid und ihr Team kümmern sich um die Jugendlichen.

Der 17-Jährige hat über Bekannte davon erfahren und sich mit Hilfe seines Anwalts um einen Platz beworben. Das Gericht stimmte zu. «Hier fühlt es sich nicht so an wie im Gefängnis», sagt er. Dort zähle vor allem, Härte zu zeigen.

Nun lebe er in einer Art Wohngemeinschaft mit anderen Jugendlichen. Von räuberischer Erpressung über Drogenhandel bis Vergewaltigung sei alles dabei. Klar werde darüber gesprochen, aber beim Zusammenleben spielten die Delikte keine Rolle. «Nur die Jüngeren versuchen, mit ihren Straftaten auf stabil zu machen.»

Auch sei man im Gefängnis viel auf sich allein gestellt. «Hier versuchen die Betreuer, einem wirklich zu helfen», berichtet der Teenager. Kein Vergleich zu den Wärtern hinter Gittern. Auch könne er hier mit Psychologen reden.

Lieber Täter als Opfer

«Unsere Jungs kommen mit einem hohen Stresslevel», sagt Haid. Fast alle hätten wenig Selbstwert, Mobbingerfahrungen gemacht oder häusliche Gewalt erlebt. «Sie waren alle Opfer. Und alle sind lieber Täter als Opfer.» Bei ihren Taten gehe es oft um Anerkennung. Das herauszufinden, sei Teil der Arbeit im Heinrich-Wetzlar-Haus. «Welcher emotionale Gewinn steckte hinter den Taten?»

Foto: Uli Deck/dpa Die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee hat 14 Plätze zum Abwenden von Untersuchungshaft.

Der 17-Jährige berichtet, bei den Schlägereien habe er häufig andere verteidigen wollen. Schon in der JVA habe er gelernt, dass er erstmal sich selbst helfen müsse, bevor er anderen helfe. «Und dass ich die Schuld nicht bei anderen suche. Diese Einsicht hatte ich vorher nicht.»

Laut Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg sind die «besonderen» Wohngruppen wegen der Spezialisierung auf U-Haftvermeidung überregional für Belegungen interessant. Durch die Unterbringung sollen «Gefahren durch subkulturelle Einflüsse» in Haftanstalten vermieden werden, heißt es beim Justizministerium. Gemeint sei die Bildung von Gruppen etwa nach ethnischer Herkunft oder Ideologie, was Machtgefüge und Hierarchien sowie illegale Aktivitäten wie Schmuggel oder Bedrohung begünstige.

«Fühlt sich gut an, mit jemandem zu reden»

Im Heinrich-Wetzlar-Haus gibt es ein straffes Tagesprogramm. Nach dem Frühstück stehen die sogenannten Ämter an - Putzdienste etwa für bestimmte Gruppenräume. Überhaupt wird viel Wert auf Sauberkeit gelegt: Finden Betreuer Müll auf dem Boden, werde dieser gesammelt, erzählt der 17-Jährige - und ab einer bestimmten Menge würden die Fernsehzeiten für die Gruppe eingeschränkt. «Deswegen achten wir da alle mit drauf.»

Foto: Uli Deck/dpa Es gibt einen Zeit- und Wochenplan.

Vor dem Einschluss auf den Zimmern um 21.30 Uhr machen die einen tagsüber «lebenspraktisches Training», die anderen gehen zur Schule. In drei Monaten wird mit zwei Lehrern so viel Stoff gepaukt, dass die Jugendlichen den Hauptschulabschluss machen können, wie Bereichsleiterin Haid erklärt. So hätten sie etwas in der Hand, wenn sie die Einrichtung wieder verlassen.

Der 17-Jährige nimmt sogar am Realschulunterricht in Schloss Stutensee teil. «Wenn ich rauskomme, will ich mir Arbeit suchen.» Was genau, das wisse er noch nicht. «Plan B ist: Ich übernehme die Kfz-Werkstatt von meinem Vater.»

Foto: Uli Deck/dpa Der 17-Jährige hat für sich eine Ikone erschaffen.