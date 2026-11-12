Podcast «Vom Gangster zum Bürger» - Das ist das Besondere

Stutensee (dpa/lsw) - Einer schildert, dass Gewalt schon im Kindergartenalter für ihn zur Normalität gehörte. Ein anderer berichtet über seine Flucht aus Syrien, ein weiterer von seinen Erlebnissen in Untersuchungshaft. Und einmal geht es um den Mut, sich als Transgender zu outen. Im Podcast «Vom Gangster zum Bürger» geben mutmaßlich kriminelle Jugendliche Einblicke in ihr Innerstes, ihre Geschichten und in das Leben im Heinrich-Wetzlar-Haus.

Das ist ein Angebot der U-Haft-Vermeidung für straffällige männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee (Landkreis Karlsruhe). Statt in einem Gefängnis lebt hier gut ein Dutzend Teenager in einer geschlossenen Wohngruppe zusammen. Die Jugendlichen können unter anderem den Hauptschulabschluss machen, arbeiten ihre Fälle auf und bekommen therapeutische Unterstützung.

Neue Staffel Ende des Jahres

Der Podcast ist ein medienpädagogisches Projekt. Die erste Staffel ist vier Jahre alt und beispielsweise auf YouTube und Spotify zu hören. Inzwischen haben die Jugendlichen neue Folgen aufgezeichnet, wie Sabine Haid sagt, die den Bereich Sondereinrichtungen leitet. Die Arbeit an Staffel zwei laufe bereits. Sie solle zwischen Weihnachten und Silvester veröffentlicht werden.

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